Producer Price Index up 0.4% in August; diesel prices soar

Wholesale prices rose by a seasonally adjusted 0.4% in August, meeting expectations, the U.S. Bureau of Labor Statistics reported Thursday.
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