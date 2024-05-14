ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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  • Вера
    Статья ни о чем,особенно,если собчак главный консультант по вопросам избрания членов правительства .Громкое заявление...
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    Все хорошо в меру, сказал Джавахарлал Неру. А то 3 страны натаскали."Страшно не тольк...
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    "как вы сейчас относитесь к мигрантам?"    Резко отрицательно! Как неприемлемому мусору в доме плохой хозяйки!"Страшно не тольк...

"Кирилл в России не нужен. В России нужны Рахматшохи." (ц)

"Кирилл в России не нужен. В России нужны Рахматшохи." (ц)

На фото №1 Рахматшох Курбонов, утопивший автобус в Питере. Трудолюбивый Рахматшох из Таджикистана - устроил у себя резиновую квартиру с кучей таких же Рахматшохов.

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Комментарии
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ДМ
Даша Михайлович
Не хочу жить в кишлаке..я из Туркмении уехала в 86 году и рада,так надоели эти бусурмане, а сейчас ещё хлеще.. бородатые злые люди оккупировали мою землю...
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5 час.
Александр Зиборов
https://lubopytnosti.mirtesen.ru/blog/43179464655/TAKOGO-RUSSKOGO-MIRA-ZDES-NE-ZHDALI-ZHitel-Donbassa-o-migrantah-?utm_referrer=mirtesen.ru
ТАКОГО РУССКОГО МИРА ЗДЕСЬ НЕ ЖДАЛИ... Житель Донбасса о мигрантах: "Семьями едут, чужие квартиры берут" - Любопытно, однако - 14 мая
Любопытно, однако - МирТесен
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2 час.
Александр Зиборов
России мигранты не нужны, Белоруссия же легко обходится без мигрантов, можем также и мы...
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2 час.

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