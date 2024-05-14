На фото №1 Рахматшох Курбонов, утопивший автобус в Питере. Трудолюбивый Рахматшох из Таджикистана - устроил у себя резиновую квартиру с кучей таких же Рахматшохов.
"Кирилл в России не нужен. В России нужны Рахматшохи." (ц)
Комментарии
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ДМ
Даша Михайлович
Не хочу жить в кишлаке..я из Туркмении уехала в 86 году и рада,так надоели эти бусурмане, а сейчас ещё хлеще.. бородатые злые люди оккупировали мою землю...
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5 час.
Александр Зиборов
https://lubopytnosti.mirtesen.ru/blog/43179464655/TAKOGO-RUSSKOGO-MIRA-ZDES-NE-ZHDALI-ZHitel-Donbassa-o-migrantah-?utm_referrer=mirtesen.ru
ТАКОГО РУССКОГО МИРА ЗДЕСЬ НЕ ЖДАЛИ... Житель Донбасса о мигрантах: "Семьями едут, чужие квартиры берут" - Любопытно, однако - 14 мая
Любопытно, однако - МирТесен
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2 час.
Александр Зиборов
России мигранты не нужны, Белоруссия же легко обходится без мигрантов, можем также и мы...
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2 час.
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