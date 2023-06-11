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"РВ": Российский солдат в одиночку принял бой против толпы украинских военных

"РВ": Российский солдат в одиночку принял бой против толпы украинских военных

ВСУ предприняли попытку атаковать опорный пункт роты Донецкого армейского корпуса, однако как только они приблизились к окопам ВС РФ, навстречу вышел российский военный, немедленно открывший огонь по противнику.

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