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Регионы России

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Росреестр запустил проект "Земля для туризма" в Сибири

Росреестр запустил проект "Земля для туризма" в Сибири

Регионы страны активно участвуют в развитии внутреннего туризма благодаря проекту "Земля для туризма", реализуемому Росреестром.

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