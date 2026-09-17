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Спорная контейнерная площадка и перераспределение средств: итоги работы комиссии Думы Иркутска по ЖКХ

Спорная контейнерная площадка и перераспределение средств: итоги работы комиссии Думы Иркутска по ЖКХ

Депутат по избирательному округу №15 Александр Квасов провёл заседание по внесению изменений в муниципальную программу "Формирование комфортной и безопасной среды".

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