Актер Стивен Сигал назвал Путина величайшим мировым лидером современности

Американский актер и специальный представитель МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей Стивен Сигал охарактеризовал президента России Владимира Путина как величайшего мирового лидера современности.
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