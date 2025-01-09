👍 Крым за прошлый год посетили больше шести миллионов туристов Как сообщил Глава региона Сергей Аксёнов, это на 16% больше, чем в 2023 году.
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👍 Крым за прошлый год посетили больше шести миллионов туристов Как сообщил Глава региона Сергей Аксёнов, это на 16% больше, чем в 2023 году.