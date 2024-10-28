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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Рейтинг ATP. Алькарас вернулся на вторую строчку, Дрэйпер впервые вошел в топ-15, Мпетши Перрикар – в топ-35

Рейтинг ATP. Алькарас вернулся на вторую строчку, Дрэйпер впервые вошел в топ-15, Мпетши Перрикар – в топ-35

21-летний чемпион турнира в Базеле Джованни Мпетши Перрикар впервые поднялся на 31-ю строчку. Карлос Алькарас снова стал второй ракеткой мира.

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