AP: американец скончался от бешенства после трансплантации органа

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Житель американского штата Мичиган скончался от заражения бешенством после трансплантации органа, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на представителя департамента здравоохранения.
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