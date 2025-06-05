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Путин сделал ряд заявлений

Путин сделал ряд заявлений

Путин наконец вышел на связь и сделал ряд заявлений: видео ◼ Украина несет огромные потери и отступает по всей линии фронта, поэтому пытается запугать Россию терактами; ◼ Москву не удивляет отказ Киева от перемирия по гуманитарным соображениям на 2-3 дня; ◼ Киевский режим, и без того нелегитимный, перерождается в террористическую организацию, а ее спонсоры становятся пособниками террористов; ◼ Теракт с поездом в Брянской области это целенаправленный удар по гражданским; ◼Киевскому режиму "мир вообще не нужен", так как он будет означать утрату власти для них; ◼ Передышка в боевых действиях была бы использована Киевом для насильственной мобилизации, накачки оружием, подготовки терактов.

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