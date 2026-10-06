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Татар-информ

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Иранский журналист оценил шансы Турции и Пакистана добиться успеха в Йемене

Иранский журналист оценил шансы Турции и Пакистана добиться успеха в Йемене

Фото: предоставлено Хаялом Муаззином Иранский журналист и политолог Хаял Муаззин считает маловероятным, что Турция и Пакистан смогут добиться в противостоянии с хуситами результатов, которых не удалось достичь США.

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