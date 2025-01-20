Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 991 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • АА
    Соболезнуем сбитому Боингу... Ах, летает ещё??.. секундочку, я уточнюсь.... Все понятно, через 5 минут. Примерно так ...Российские С-400 ...
  • саша дмитренко
    твою  немытую  шею  давно  пора  ножичком  пощекотать«Барские замашки»...
  • Варлам Устрялов
    ты врач ухо, горло, нос? или просто идиотка?«Барские замашки»...

Купил картошку - стал террористом? Юрист оценил риски перевода денег на карту продавцов и таксистов

Купил картошку - стал террористом? Юрист оценил риски перевода денег на карту продавцов и таксистов

Царьград Фото: Bulkin Sergey/Globallookpress Юрист Илья Ремесло прокомментировал возможность попасть под статью "финансирование терроризма" после перевода средств на карту продавца или таксиста.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Александр Мельников
Ну что за хрень Господня!! Банки не просто так легализуют переводы с карты на карту, а получают с этого минимальную прибыль, обеляют перемещение капиталов, способствуют борьбе Государства с искоренением налички, помогают той же налоговой отслеживать доходы граждан, и многое что ещë. Перевод с карты на карту это ЗАКОННО. Беда в том, что в нашей Стране Закон, что дышло....
Ответить
4 час.
В
Василий
С карты на карту - значит террорист, а если заплатил наличкой, то что - белый и пушистый?
Ответить
4 час.
Геннадий Б
Тупость конкретная. Я всю жизнь на рынке расплачиваюсь переводом средств на телефон продавца. И никаким террористов я не являюсь! Прежде чем выдавать эту глупость, неплохо было бы включить мозги! Хотя, о чём это я? У этих отмороженных персонажей мозгов то и нет.
Ответить
2 час.

Картина дня

наверх