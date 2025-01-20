Царьград Фото: Bulkin Sergey/Globallookpress Юрист Илья Ремесло прокомментировал возможность попасть под статью "финансирование терроризма" после перевода средств на карту продавца или таксиста.
Купил картошку - стал террористом? Юрист оценил риски перевода денег на карту продавцов и таксистов
Комментарии
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Александр Мельников
Ну что за хрень Господня!! Банки не просто так легализуют переводы с карты на карту, а получают с этого минимальную прибыль, обеляют перемещение капиталов, способствуют борьбе Государства с искоренением налички, помогают той же налоговой отслеживать доходы граждан, и многое что ещë. Перевод с карты на карту это ЗАКОННО. Беда в том, что в нашей Стране Закон, что дышло....
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4 час.
В
Василий
С карты на карту - значит террорист, а если заплатил наличкой, то что - белый и пушистый?
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4 час.
Геннадий Б
Тупость конкретная. Я всю жизнь на рынке расплачиваюсь переводом средств на телефон продавца. И никаким террористов я не являюсь! Прежде чем выдавать эту глупость, неплохо было бы включить мозги! Хотя, о чём это я? У этих отмороженных персонажей мозгов то и нет.
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2 час.
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