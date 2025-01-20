Купил картошку - стал террористом? Юрист оценил риски перевода денег на карту продавцов и таксистов

Александр Мельников Ну что за хрень Господня!! Банки не просто так легализуют переводы с карты на карту, а получают с этого минимальную прибыль, обеляют перемещение капиталов, способствуют борьбе Государства с искоренением налички, помогают той же налоговой отслеживать доходы граждан, и многое что ещë. Перевод с карты на карту это ЗАКОННО. Беда в том, что в нашей Стране Закон, что дышло....

В Василий С карты на карту - значит террорист, а если заплатил наличкой, то что - белый и пушистый?