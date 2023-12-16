На создание только одних концовок в Baldur's Gate 3 ушло больше года работы То, что B...

На создание только одних концовок в Baldur's Gate 3 ушло больше года работыТо, что Baldur’s Gate 3 – игра столь же масштабная, как и любая другая, видно даже самому неопытному геймеру, но всегда интересно узнать, что стоит за проектами Larian Studios, у которой ушло больше года на… источник.