Мужчина зедержан после проникновения в школу в Челябинской области

Неадекватный мужчина задержан после проникновения в школу в селе Кунашак в Челябинской области. Как сообщили в Следственном комитете региона, злоумышленник схватил за руку работника столовой и попытался выхватить нож из его рук.
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