Штраф за драки в России могут повысить в пять раз – СМИ

В Госдуме готовят поправки в Административный кодекс, ужесточающие наказание за драки. Об этом рассказал автор законопроекта, зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, сообщает газета "Известия".
В Госдуме готовят поправки в Административный кодекс, ужесточающие наказание за драки. Об этом рассказал автор законопроекта, зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, сообщает газета "Известия".
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