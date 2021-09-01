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Штраф за драки в России могут повысить в пять раз – СМИ

Штраф за драки в России могут повысить в пять раз – СМИ

В Госдуме готовят поправки в Административный кодекс, ужесточающие наказание за драки. Об этом рассказал автор законопроекта, зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, сообщает газета "Известия".

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