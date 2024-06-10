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В ГД хотят в 10 раз увеличить штрафы за продажу запрещенных к реализации товаров

В ГД хотят в 10 раз увеличить штрафы за продажу запрещенных к реализации товаров

В Госдуме хотят увеличить в 10 раз штрафы за повторную продажу запрещенных к реализации товаров. Такой законопроект с поправками в КоАП 11 июня будет внесен в ГД группой депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.

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