В ГД хотят в 10 раз увеличить штрафы за продажу запрещенных к реализации товаров

В Госдуме хотят увеличить в 10 раз штрафы за повторную продажу запрещенных к реализации товаров. Такой законопроект с поправками в КоАП 11 июня будет внесен в ГД группой депутатов ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким.