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Аксаков предложил возвращать иностранные компании в Россию на рыночных условиях

Аксаков предложил возвращать иностранные компании в Россию на рыночных условиях

По мнению депутатов условия работы для российского бизнеса должны распространяться на «добросовестные» компании, а для тех, кто бросил свой бизнес в РФ должны быть введены условия, не позволяющие выкупить бизнес обратно «по дешевке».

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