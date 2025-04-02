Аксаков предложил возвращать иностранные компании в Россию на рыночных условиях

По мнению депутатов условия работы для российского бизнеса должны распространяться на «добросовестные» компании, а для тех, кто бросил свой бизнес в РФ должны быть введены условия, не позволяющие выкупить бизнес обратно «по дешевке».
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