«Торпедо» отправится на матч Первой лиги с «Ленинградцем» на автобусе из-за отмены авиарейса

«Торпедо» будет добираться в Санкт-Петербург на матч с «Ленинградцем» в 13-м туре Первой лиги на автобусе, сообщил директор по коммуникациям московского клуба Дмитрий Ганичев.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым