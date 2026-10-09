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«Торпедо» отправится на матч Первой лиги с «Ленинградцем» на автобусе из-за отмены авиарейса

«Торпедо» будет добираться в Санкт-Петербург на матч с «Ленинградцем» в 13-м туре Первой лиги на автобусе, сообщил директор по коммуникациям московского клуба Дмитрий Ганичев.

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