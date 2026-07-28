Российские учёные придумали, как очищать воздух от токсичных выхлопов быстрее и дешевле

Учёные МФТИ, МГУ имени М. В. Ломоносова и СПбГУ в составе международной исследовательской группы разработали новый способ получения катализаторов, предназначенных для очистки воздуха от оксидов азота — одного из самых опасных компонентов автомобильных выхлопов и промышленных выбросов.