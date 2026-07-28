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Российские учёные придумали, как очищать воздух от токсичных выхлопов быстрее и дешевле

Российские учёные придумали, как очищать воздух от токсичных выхлопов быстрее и дешевле

Учёные МФТИ, МГУ имени М. В. Ломоносова и СПбГУ в составе международной исследовательской группы разработали новый способ получения катализаторов, предназначенных для очистки воздуха от оксидов азота — одного из самых опасных компонентов автомобильных выхлопов и промышленных выбросов.

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