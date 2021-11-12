Российские военнослужащие в Приднестровье повышают классную квалификацию

Российские военнослужащие в Приднестровье повышают классную квалификацию

Сдавать зачеты будут специалисты инженерно-саперного подразделения, подразделения связи, наводчики БТР, снайпера и гранатомётчики, а также водители.

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