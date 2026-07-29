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Регионы России

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Иван Белоусов близок к переходу в «Енисей»

Иван Белоусов близок к переходу в «Енисей»

В сезоне 2025/26 Белоусов завоевал звание вице-чемпиона Единой лиги ВТБ в составе УНИКСа. За казанский клуб спортсмен провел 18 матчей, в среднем набирая 2,7 очка, делая 1,2 подбора и 0,8 передачи за 9:53 минут на площадке.

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