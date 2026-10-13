Психолог-стратег Жанна Метель: как обозначить личные границы без ультиматумов

Нередко фразы вроде «Со мной так нельзя» или «Еще раз так сделаешь - я уйду» воспринимаются как защита личных границ, но по сути нередко превращаются в ультиматумы, порождая не диалог, а противостояние.
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