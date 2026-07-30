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Газета.ру

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Conversation: секрет хорошего ночного сна в жару заключается в дневной подготовке

Conversation: секрет хорошего ночного сна в жару заключается в дневной подготовке

Специалисты по инженерии зданий Амин Аль-Хабайбех и Франческо Люк Сиена объяснили, что хороший сон в жаркую погоду начинается за много часов до того, как голова коснется подушки — с того, насколько сильно за день перегрелся сам дом.

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