Conversation: секрет хорошего ночного сна в жару заключается в дневной подготовке

Специалисты по инженерии зданий Амин Аль-Хабайбех и Франческо Люк Сиена объяснили, что хороший сон в жаркую погоду начинается за много часов до того, как голова коснется подушки — с того, насколько сильно за день перегрелся сам дом.
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