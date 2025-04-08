Американка не побоялась вступить в схватку с крокодилом ради спасения своего верного друга

В США женщина вступила в схватку с аллигатором, чтобы спасти свою собаку. Об этом пишет Bay News. По словам Кимберли Спенсер из Флориды, она и ее питомица Кона спокойно гуляли у воды, когда из глубины внезапно появился аллигатор.