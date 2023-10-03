Украина теряет самое главное, — полковник Бундесвера

Несмотря на возможность сокращения военной помощи Украине, гораздо важнее то, что в перспективе она потеряет свой человеческий потенциал, такое мнение выразил научный сотрудник Фонда науки и политики в Берлине, отставной немецкий полковник Вольфганг Рихтер в интервью ZDFheute.
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