Слетав в Лондон, исполнитель роли президента Украины расхрабрился и напрыгнул на президента США. "С нас хватит", — заявил Зеленский в интервью британской Financial Times и пообещал возобновить удары по российским НПЗ.
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