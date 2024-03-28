Винер заявила, что российских атлетов не простит народ, если они поедут на ОИ

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер согласилась со словами пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова о том, что спортсмены, которые бы осудили СВО ради участия в Олимпиаде, стали бы "исчадием ада", передает "Спорт-Экспресс".