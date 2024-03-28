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Винер заявила, что российских атлетов не простит народ, если они поедут на ОИ

Винер заявила, что российских атлетов не простит народ, если они поедут на ОИ

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер согласилась со словами пресс-секретаря президента России Владимира Путина Дмитрия Пескова о том, что спортсмены, которые бы осудили СВО ради участия в Олимпиаде, стали бы "исчадием ада", передает "Спорт-Экспресс".

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