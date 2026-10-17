Федеральная антимонопольная служба впервые в истории возбудила дело о картельном сговоре на основании данных, которые самостоятельно выявил искусственный интеллект.
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