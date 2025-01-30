Будем знакомы: психолог Татьяна Антонцева о силе Рода и его влиянии на нашу жизнь Сегодня в рубрике “Будем знакомы” Татьяна Антонцева, психолог, системно-родовой терапевт, регрессолог и тема нашего интервью — Род и его влияние на нашу жизнь.
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