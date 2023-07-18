Покажи мне свою дверь, и я скажу, кто ты: 15 необычных и странных дверей

Когда входная дверь в чей-то дом обычная, то мы и не задумываемся о ней. Но когда ее внешний вид бросается в глаза, мы сразу понимаем, что здесь живет непростой человек, а с богатым внутренним миром или богатым миром тараканов в своей голове.