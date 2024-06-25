Дискриминация по нациально-политическим мотивам: в Риме начался судебный процесс об увольнении российского журналиста

Вик Норд

Все Вы,все кто эмигрировал(в поисках лучшей доли,или просто предали Родину),все кто украинцы,белые русы,евреи,и буряты,даже горячие джигиты с вершин Кавказа,все вы для них РУССКИЕ,все...,и все получите ровно то что заслужили,jedem das Seine.