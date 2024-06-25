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РИА Новый день

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Дискриминация по нациально-политическим мотивам: в Риме начался судебный процесс об увольнении российского журналиста

Дискриминация по нациально-политическим мотивам: в Риме начался судебный процесс об увольнении российского журналиста

Суд в Риме приступил к разбирательству по иску журналиста из России Всеволода Гнетия против государственного телевидения Италии RAI, администрация которого не стала продлевать контракт с гражданином РФ по нациально-политическим мотивам.

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Комментарии
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Вик Норд
Все Вы,все кто эмигрировал(в поисках лучшей доли,или просто предали Родину),все кто украинцы,белые русы,евреи,и буряты,даже горячие джигиты с вершин Кавказа,все вы для них РУССКИЕ,все...,и все получите ровно то что заслужили,jedem das Seine.
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19 час.

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