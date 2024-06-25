Дискриминация по нациально-политическим мотивам: в Риме начался судебный процесс об увольнении российского журналиста

Суд в Риме приступил к разбирательству по иску журналиста из России Всеволода Гнетия против государственного телевидения Италии RAI, администрация которого не стала продлевать контракт с гражданином РФ по нациально-политическим мотивам.
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