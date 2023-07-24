ПРОТЕСТЫ В АРМИИ, БУНТЫ МИГРАНТОВ, ПРОБЛЕМЫ ЖКХ: ЦРУ ЗАПУСТИЛО ГЛАВНЫЙ ПЛАН

Элла Властям надо решиться и очистить полностью Россию от этих нечистей - пусть убираются в свои кишлаки и аулы!А затем заново продумать миграционную политику и определиться нужен ли нам этот безграмотный и озлобленный балласт?! а то что их президенты на нас обижаются, так они и сейчас нас не привечают. Посмотрите, что творят казахи, таджики, узбеки - это же уму не постижимо и сколько можно терпеть эти оскорбления! НАДОЕЛО у себя дома на Родине это всё терпеть!!!

Nikolia Vovchenko Всё как всегда...Пошевелил"первый русский""муравейник","муравьи"почувствовали что что то не так,а он(этот первый"русский")тут же в кусты...Чтобы не отхватить люлей от СМИ предержащих,ну и чтобы"муравьи" не поняли причины тревоги...Вот и получилось,что вроде бы и написали статью на злободневную тему,но "палку"(причину тревоги)даже не обозначили.Всё"вроде де бы" и "как будто"и второстепенная конкретика от которой у читателей ложные представления