Глава американской разведки Уильям Бернс на форуме по безопасности заявил, что президент США Джо Байден прекрасно знал о подготовке мятежа ЧВК "Вагнер", намекая на то, что и ЦРУ могло быть к этом причастно.
ПРОТЕСТЫ В АРМИИ, БУНТЫ МИГРАНТОВ, ПРОБЛЕМЫ ЖКХ: ЦРУ ЗАПУСТИЛО ГЛАВНЫЙ ПЛАН
Комментарии
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Элла
Властям надо решиться и очистить полностью Россию от этих нечистей - пусть убираются в свои кишлаки и аулы!А затем заново продумать миграционную политику и определиться нужен ли нам этот безграмотный и озлобленный балласт?! а то что их президенты на нас обижаются, так они и сейчас нас не привечают. Посмотрите, что творят казахи, таджики, узбеки - это же уму не постижимо и сколько можно терпеть эти оскорбления! НАДОЕЛО у себя дома на Родине это всё терпеть!!!
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15 час.
Nikolia Vovchenko
Всё как всегда...Пошевелил"первый русский""муравейник","муравьи"почувствовали что что то не так,а он(этот первый"русский")тут же в кусты...Чтобы не отхватить люлей от СМИ предержащих,ну и чтобы"муравьи" не поняли причины тревоги...Вот и получилось,что вроде бы и написали статью на злободневную тему,но "палку"(причину тревоги)даже не обозначили.Всё"вроде де бы" и "как будто"и второстепенная конкретика от которой у читателей ложные представления
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14 час.
ВМ
Владимир Минаков
"Запад никогда не сможет спровоцировать у нас бунт, путч, гражданскую войну, "... Да, имея миллионную толпу мигрантов, получить не просто бунт, а кровавое месиво - весьма возможно, ведь никто толком не знает состав этих национальных объединений. А там могут быть и тысячи засланных боевиков, обученных и подготовленных для войны. Нет у них оружия? Так обученные бойцы его добудут у тех, кто его имеет - полиция, воинские части и склады... Этому делу нужно уделить пристальное внимание Штаты Союз развалили, подключив национальные проблемы. Сейчас то же пытаются сделать с Россией, используя продажность чиновников - и предоставление гражданства, и въезд людей без виз и проверок... Наводить порядок нужно именно в этих органах власти...
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13 час.
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