ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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ПРОТЕСТЫ В АРМИИ, БУНТЫ МИГРАНТОВ, ПРОБЛЕМЫ ЖКХ: ЦРУ ЗАПУСТИЛО ГЛАВНЫЙ ПЛАН

ПРОТЕСТЫ В АРМИИ, БУНТЫ МИГРАНТОВ, ПРОБЛЕМЫ ЖКХ: ЦРУ ЗАПУСТИЛО ГЛАВНЫЙ ПЛАН

Глава американской разведки Уильям Бернс на форуме по безопасности заявил, что президент США Джо Байден прекрасно знал о подготовке мятежа ЧВК "Вагнер", намекая на то, что и ЦРУ могло быть к этом причастно.

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Комментарии
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Элла
Властям надо решиться и очистить полностью Россию от этих нечистей - пусть убираются в свои кишлаки и аулы!А затем заново продумать миграционную политику и определиться нужен ли нам этот безграмотный и озлобленный балласт?! а то что их президенты на нас обижаются, так они и сейчас нас не привечают.  Посмотрите, что творят казахи, таджики, узбеки - это же уму не постижимо и сколько можно терпеть эти оскорбления!  НАДОЕЛО у себя дома на Родине это всё терпеть!!!
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15 час.
Nikolia Vovchenko
Всё как всегда...Пошевелил&quot;первый русский&quot;&quot;муравейник&quot;,&quot;муравьи&quot;почувствовали что что то не так,а он(этот первый&quot;русский&quot;)тут же в кусты...Чтобы не отхватить люлей от СМИ предержащих,ну и чтобы&quot;муравьи&quot; не поняли причины тревоги...Вот и получилось,что вроде бы и написали статью на злободневную тему,но &quot;палку&quot;(причину тревоги)даже не обозначили.Всё&quot;вроде де бы&quot; и &quot;как будто&quot;и второстепенная конкретика от которой у читателей ложные представления
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14 час.
ВМ
Владимир Минаков
&quot;Запад никогда не сможет спровоцировать у нас бунт, путч, гражданскую войну, &quot;...                                                                                                                  Да, имея миллионную толпу мигрантов, получить не просто бунт, а кровавое месиво - весьма возможно, ведь никто толком не знает состав этих национальных объединений. А там могут быть и тысячи засланных боевиков, обученных и подготовленных для войны. Нет у них оружия? Так обученные бойцы его добудут у тех, кто его имеет - полиция, воинские части и склады... Этому делу нужно уделить пристальное внимание Штаты Союз развалили, подключив национальные проблемы. Сейчас то же пытаются сделать с Россией, используя продажность чиновников - и предоставление гражданства, и въезд людей без виз и проверок... Наводить порядок нужно именно в этих органах власти...
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13 час.

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