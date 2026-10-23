В сентябре россияне заметно увеличили расходы на новые автомобили. За первый месяц осени покупатели направили на такие машины 417,5 миллиарда рублей — на 27,8 миллиарда больше, чем в августе.
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