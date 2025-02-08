Откровения работницы зоопарка о животных

А вы знали, что одна пятая всех известных человеку млекопитающих — летучие мыши? Или то, что кенгуру такие смешные и неуклюжие, потому что не могут двигать одной ногой независимо от другой? Ассистент в зоопарке и аквариуме Коламбуса раскрыла потрясающие факты о животных — многого мы, например, не знали.