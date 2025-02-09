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Посол России в Лондоне Келин: мы надеемся, что Сергей и Юлия Скрипали живы

Посол России в Лондоне Келин: мы надеемся, что Сергей и Юлия Скрипали живы

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон умышленно скрывает информацию о судьбе экс-офицера Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отравленных в 2018 году.

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