Посол России в Лондоне Келин: мы надеемся, что Сергей и Юлия Скрипали живы

Посол России в Великобритании Андрей Келин заявил, что Лондон умышленно скрывает информацию о судьбе экс-офицера Главного разведывательного управления (ГРУ) Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, отравленных в 2018 году.
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