В Германии пройдет закрытый показ документального фильм о Донбассе

Документальный фильм об истории событий в Донбассе под названием «Вопреки» покажут в Германии, заявила экс-депутат гамбургского ландтага (земельного парламента) от партии «Альтернатива для Германии» Ольга Петерсен, 19 апреля сообщает РИА Новости.
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