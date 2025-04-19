В Германии пройдет закрытый показ документального фильм о Донбассе

Документальный фильм об истории событий в Донбассе под названием «Вопреки» покажут в Германии, заявила экс-депутат гамбургского ландтага (земельного парламента) от партии «Альтернатива для Германии» Ольга Петерсен, 19 апреля сообщает РИА Новости.