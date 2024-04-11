Кэмерон заявил, что пытался убедить Трампа в необходимости помогать Украине

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Кэмерон пытался убедить экс-президента США Дональда Трампа в необходимости поддержки Украины, поскольку отсутствие соответствующей политики со стороны Запада приведет к усилению позиций России.
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