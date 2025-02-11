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Царьград

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Для чего России Часов Яр? Пушилин сказал то, о чём многие только догадывались

Для чего России Часов Яр? Пушилин сказал то, о чём многие только догадывались

Пушилин убеждён, что успехи у Часова Яра могут открыть перспективы в направлении КонстантиновкиВ эфире телеканала "Россия-24" выступил глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин.

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