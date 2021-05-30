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В Башкирии на строительство медучреждений направят более 4,6 миллиарда

В Башкирии на строительство медучреждений направят более 4,6 миллиарда

Республиканской адресной инвестиционной программой в сфере здравоохранения на текущий год предусмотрено строительство восьми объектов, проектирование двух инфраструктурных проектов и возведение 73 модульных ФАПов, сообщает пресс-служба Минздрава РБ.

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