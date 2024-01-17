В США предрекли рост преимущества России над ВСУ

РИА Новости/Алексей Майшев Российские военные продолжат наращивать преимущество над Вооруженными силами Украины (ВСУ), заявил в беседе с YouTube-каналом Daniel Davis / Deep Dive бывший директор по анализу России в ЦРУ Джордж Биби.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии