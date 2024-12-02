Ушли из России, но не со склада: сотни машин пылятся у дилеров

Дмитрий Гурин

".............повышение утильсбора и прочие меры приведут к тому, что покупатели рано или поздно придут и за этими автомобилями" ........................ не пришли ранее, не придут и потом. Может "утильсбор" и "прочие" методы хороши но они не гарантируют целостность и герметичность прокладок в системах, как и качество жидкостей в них..... На все есть свой срок годности, даже на покрышки у которых от такого простоя образуются "пролежни"............