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Ушли из России, но не со склада: сотни машин пылятся у дилеров

Ушли из России, но не со склада: сотни машин пылятся у дилеров

Практически на все повысилась стоимость.Подходящий к концу 2024 год показал - у автодилеров на складах остались нераспроданными много автомобилей, некоторые из них стоят около двух лет.

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Комментарии
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Дмитрий Гурин
&quot;.............повышение утильсбора и прочие меры приведут к тому, что покупатели рано или поздно придут и за этими автомобилями&quot; ........................ не пришли ранее, не придут и потом. Может &quot;утильсбор&quot; и &quot;прочие&quot; методы хороши но они не гарантируют целостность и герметичность прокладок в системах, как и качество жидкостей в них..... На все есть свой срок годности, даже на покрышки у которых от такого простоя образуются &quot;пролежни&quot;............
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