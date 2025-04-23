Сотрудницу Русского дома арестовали в Киргизии

РИА Новости/Sputnik/Жоомарт Ураимов В Киргизии сотрудницу Русского дома в городе Ош Наталью Секерину арестовали по подозрению в вербовке наемников, пишет ТАСС со ссылкой на суд Первомайского района Бишкека.
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