Сотрудницу Русского дома арестовали в Киргизии

РИА Новости/Sputnik/Жоомарт Ураимов В Киргизии сотрудницу Русского дома в городе Ош Наталью Секерину арестовали по подозрению в вербовке наемников, пишет ТАСС со ссылкой на суд Первомайского района Бишкека.