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Русская весна

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В яблочко: Разведчики уничтожили пикап боевиков (ВИДЕО)

В яблочко: Разведчики уничтожили пикап боевиков (ВИДЕО)

Продолжаются бои у Артёмовска, где Армия России перемалывает живую силу и технику ВСУ. Бойцы разведподразделения «Южной» группировки войск уничтожили неаккуратно припаркованный пикап 80 одшбр ВСУ на соледарско-артёмовском направлении.

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