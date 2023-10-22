В яблочко: Разведчики уничтожили пикап боевиков (ВИДЕО)

Продолжаются бои у Артёмовска, где Армия России перемалывает живую силу и технику ВСУ. Бойцы разведподразделения «Южной» группировки войск уничтожили неаккуратно припаркованный пикап 80 одшбр ВСУ на соледарско-артёмовском направлении.
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