Секрет семейного счастья раскрыла многодетная мать из Крыма

На этой неделе президент Владимир Путин присвоил двоим жительницам полуострова Оксане Дейнес и Наталье Лукьяновой статус - Мать героиня за большие заслуги в укреплении института семьи, повышении значимости материнства.
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