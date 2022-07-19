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Подводный крейсер "Генералиссимус Суворов" впервые вышел на испытания в Белое море

Подводный крейсер "Генералиссимус Суворов" впервые вышел на испытания в Белое море

Впервые вышел на заводские испытания в Белое море второй серийный подводный ракетоносец проекта 955А (шифр "Борей-А") — атомная подводная лодка (АПЛ) "Генералиссимус Суворов" Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в кораблестроительной отрасли.

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