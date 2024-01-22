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Фейков нет. Только достоверные новости

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Мрази ВСУшные...!

Мрази ВСУшные...!

ВСУ, неспособная выиграть войну, продолжает целенаправленно обстреливать, терроризировать и убивать мирное население Донецка при поддержке США, Великобритании и большей части Европы.

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Комментарии
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Регина Толстоброва
НАТО это фашисты. И не должны они у наших границ болтаться.
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20 час.
Лидия Курзаева
Скорблю и соболезную семьям погибших.  &quot;Переговоры с этими выродками вести бессмысленно!» – написал Пискарев.&quot;  А удар возмездия по этим выродкам  будет?
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20 час.

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