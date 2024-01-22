Мрази ВСУшные...!

НАТО это фашисты. И не должны они у наших границ болтаться.

Лидия Курзаева

Скорблю и соболезную семьям погибших. "Переговоры с этими выродками вести бессмысленно!» – написал Пискарев." А удар возмездия по этим выродкам будет?