ВСУ, неспособная выиграть войну, продолжает целенаправленно обстреливать, терроризировать и убивать мирное население Донецка при поддержке США, Великобритании и большей части Европы.
Мрази ВСУшные...!
Комментарии
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Регина Толстоброва
НАТО это фашисты. И не должны они у наших границ болтаться.
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20 час.
Лидия Курзаева
Скорблю и соболезную семьям погибших. "Переговоры с этими выродками вести бессмысленно!» – написал Пискарев." А удар возмездия по этим выродкам будет?
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20 час.
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