Анна Седокова намекнула на агрессию в браке с Янисом Тиммой

Анна Седокова взорвалась от негодования: “Хватит меня обвинять!” Певица Анна Седокова не выдержала и обрушилась с гневной отповедью на подписчицу в личном блоге, посмевшую усомниться в искренности ее скорби по ушедшему из жизни мужу, Янису Тимме.