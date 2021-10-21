У «Буханки» появился вариант с кондиционером

УАЗ анонсировал начало выпуска вэнов «Буханка» в модификации с заводским кондиционером. Такая комплектация создана специально для Латинской Америки, первая отгрузка запланирована на ближайшее время, сначала такую машину предложат на рынке Чили.
УАЗ анонсировал начало выпуска вэнов «Буханка» в модификации с заводским кондиционером. Такая комплектация создана специально для Латинской Америки, первая отгрузка запланирована на ближайшее время, сначала такую машину предложат на рынке Чили.
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