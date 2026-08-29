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«Подземный собор» Лодзи — самая красивая канализационная система Европы

«Подземный собор» Лодзи — самая красивая канализационная система Европы

В каждом старинном городе есть уникальные достопримечательности, которых вы больше не увидите нигде. В польском Лодзе таких мест немало, но среди них особенно выделяется городская канализация.

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