Власти Турции заявили, что не поставляют вооружение палестинскому движению ХАМАС Представители МИД Турции назвали ложными утверждения о том, что Анкара поставляет вооружения палестинскому движению ХАМАС.
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Власти Турции заявили, что не поставляют вооружение палестинскому движению ХАМАС Представители МИД Турции назвали ложными утверждения о том, что Анкара поставляет вооружения палестинскому движению ХАМАС.
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